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В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова

В Одинцовском районе Московской области четверо неизвестных ограбили дом бывшего футболиста сборной России Игоря Семшова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию об этом подтверждает РЕН ТВ.

По словам собеседника агентства, злоумышленники похитили из дома футболиста в деревне Маслово 15 тыс. руб. и четыре пары дорогостоящих часов. Заявление в полицию написала жена спортсмена Лариса Семшова.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области РБК подтвердили факт ограбления в Одинцово, отказавшись уточнить личность потерпевшего. «29 сентября был грабеж в Одинцово. По данному факту возбуждено уголовное дело, по статье 161 УК РФ и проводится расследование», — сообщили в ведомстве.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел в воскресенье, 29 сентября, на территории СНТ «Прометей — 3». По данным телеканала, грабители открыли окно на первом этаже и похитили из сейфа две пары часов Chorab с бриллиантами, часы Carl F. Bucherer Omega, а также часы Longines и Burberry из золота.

Телеграм-канал Baza утверждает, что во время ограбления в доме Семшова находились только его супруга Лариса с детьми. В руках у злоумышленников были пистолет и железные пруты, один из них ударил женщину и пригрозил, что изобьет детей. По данным канала, общий ущерб составил около 20 млн руб. Телеканал «360» в свою очередь приводит другую оценку ущерба — более 1 млн руб.

Теги: Одинцово, футболист, грабеж, новости РБК
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