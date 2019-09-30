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В аэропортах Москвы ответили на сообщения об отмене рейсов из-за погоды

Сообщения о задержках и отменах рейсов в Шереметьево из-за неблагоприятных погодных условий не соответствуют действительности, аэропорт работает штатно. Так в аэропортовой пресс-службе прокомментировали сообщения о сбоях в работе.

В связи с погодными условиями отмен и задержек рейсов нет, по отдельным рейсам следует обращаться в авиакомпанию, заявили, в свою очередь, в пресс-службе Домодедово. «Видимость — более 3,5 тыс. м, поэтому погодные условия никаких ограничений на выполнение рейсов не налагают», — отмечается в сообщении.

В штатном режиме работает и Внуково. «Яндекс» опирается на свое расписание, которое берет не знаю где. Опираться надо на официальное расписание, в котором вы увидите, что аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — сообщили РБК в аэропортовой пресс-службе.

Ранее агентство «Москва» со ссылкой на сервис «Яндекс.Расписания» сообщало, что в столичных аэропортах задержано или отменено более 40 рейсов. Так, по данным «Яндекса», в Шереметьево задержано пять рейсов, во Внуково — десять и один отменен, в Домодедово — 15 задержано и 11 отменено.

Теги: погода, аэропорт, задержки рейсов, новости РБК
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