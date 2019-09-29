Журналистка обвинила британского премьера Джонсона в щипании за ногу

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 64,42 (+0,13) Quote, 27 сен, 12:39
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 70,32 (-0,07) Quote, 27 сен, 12:39
Cosmoscow: эпицентр светской жизни и современного искусства РБК и Audi, 10:36 Мосгорсуд приобщил видео задержания Устинова к материалам дела Общество, 10:34 В Китае обнаружили новое месторождение нефти с запасами в 1 млрд тонн Экономика, 10:28 Что такое телемедицина? Экономика инноваций, 10:21  Курс Bitcoin опустился ниже $8000 Крипто, 10:12 Кредитор попросил суд обанкротить Utair из-за долга в 307 тыс. руб. Бизнес, 10:12 Скучную работу — машинам: как победить в экономической гонке РБК и SAP, 10:06 Какие решения помогут ретейлеру проследить за качеством товаров Pro, 10:02 В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра Общество, 09:59 ГИБДД предложила правительству разрешить оспаривать результаты экзаменов Общество, 09:59 СМИ сообщили о смерти около 130 человек в Индии из-за ливней Общество, 09:55 Посольство России назвало фейком новость о высадке спецназа в Норвегии Общество, 09:52 Неизвестные с автоматом напали на гостя ресторана на севере Москвы Общество, 09:47 Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе РБК и ГАЗ, 09:36
Общество ,  
0 
Журналистка обвинила британского премьера Джонсона в щипании за ногу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ущипнул за ногу журналистку Шарлотту Эдвардс, в то время когда был редактором политического журнала The Spectator. Об этом Эдвардс написала в своей колонке для Sunday Times.

По словам журналистки, Джонсон положил руку на внутреннюю часть ее бедра во время совместного обеда, ущипнул и продвинул руку выше. Эдвардс не называет точной даты, но отмечает, что это произошло «в поздние 90-е или ранние 2000-е». Тогда она периодически писала тексты для журнала.

Журналистка отметила, что в обычной ситуации она бы оказала Джонсону сопротивление, но это была рабочая встреча, поэтому не сказала ни слова. Эдвардс также добавила, что во время ланча подавался алкоголь.

Кроме того, женщина, которая сидела по другую сторону от Джонсона, рассказала позже Эдвардс, что и с ней редактор тогда сделал то же самое.

Представитель премьер-министра заявил, пишет The Guardian, что эти обвинения — неправда. По данным издания, Джонсон пришел в негодование от распространившейся информации, а в его представительстве это назвали «бредом и глупостью».

Борис Джонсон занимал пост главного редактора The Spectator в течение пяти лет, с 1999 по 2005 год. До этого он работал в The Times, Daily Telegraph и других британских изданиях.

Теги: Борис Джонсон, Великобритания, харассмент
Материалы по теме
Times узнала об угрозе импичмента Джонсону
Политика
Власти Лондона заподозрили премьера Джонсона в конфликте интересов
Политика
СМИ узнали об извинении Джонсона перед королевой Елизаветой II
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter