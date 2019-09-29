Журналистка обвинила британского премьера Джонсона в щипании за ногу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ущипнул за ногу журналистку Шарлотту Эдвардс, в то время когда был редактором политического журнала The Spectator. Об этом Эдвардс написала в своей колонке для Sunday Times.

По словам журналистки, Джонсон положил руку на внутреннюю часть ее бедра во время совместного обеда, ущипнул и продвинул руку выше. Эдвардс не называет точной даты, но отмечает, что это произошло «в поздние 90-е или ранние 2000-е». Тогда она периодически писала тексты для журнала.

Журналистка отметила, что в обычной ситуации она бы оказала Джонсону сопротивление, но это была рабочая встреча, поэтому не сказала ни слова. Эдвардс также добавила, что во время ланча подавался алкоголь.

Кроме того, женщина, которая сидела по другую сторону от Джонсона, рассказала позже Эдвардс, что и с ней редактор тогда сделал то же самое.

Представитель премьер-министра заявил, пишет The Guardian, что эти обвинения — неправда. По данным издания, Джонсон пришел в негодование от распространившейся информации, а в его представительстве это назвали «бредом и глупостью».