Посол России пожелал дееспособных министров победителю выборов в Австрии

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский поздравил главу Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца с победой на досрочных выборах в национальный совет. Об этом сообщается в аккаунте российского диппредставительства в Twitter.

«Можно поздравить лидера [Австрийской] народной партии Себастьяна Курца с решительной победой и пожелать скорейшего формирования дееспособного федерального правительства», — заявил Любинский.

Посол подчеркнул, что Россия настроена на плодотворное двустороннее сотрудничество с будущим кабмином Австрии.

Ранее экзитполы показали победу партии Курца на выборах в Австрии. Согласно первым данным подсчетов, которые опубликовал телеканал ORF, АНП набирает 37,2% голосов. На втором месте — Социал-демократическая партия с 22%. Замыкает тройку лидеров Австрийская партия свободы с 16%.

Курц прокомментировал свою победу, отметив, что «поражен и почти потерял дар речи» после результатов голосования. Он объявил, что намерен вести переговоры со всеми партиями в парламенте, чтобы добиться сотрудничества во благо Австрии, передает Kronen Zeitung.