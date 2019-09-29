Умерла теща Лукашенко

Теща президента Белоруссии Елена Желнерович умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщают «Радио Свобода» и «Наша нива» со ссылкой на односельчан женщины — жителей деревни Большой Межник Шкловского района.

Как сообщили собеседники «Свободы», женщина скончалась 28 сентября после продолжительной болезни.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что белорусский президент отменил запланированные мероприятия и отправился на похороны Желнерович. «Президент изменил планы и поехал — не мог не поехать — попрощаться с Еленой Федоровной. И даже не с тещей, а со своей второй матерью, как неоднократно называл Елену Федоровну сам Александр Григорьевич», — приводит ее слова агентство Sputnik.

Елена Желнерович — мать супруги белорусского лидера Галины Лукашенко. Женщина долгое время работала учителем белорусского языка.

В 2014 году в интервью Ксении Собчак в эфире «Дождя» Лукашенко говорил, что Желнерович для него «второй человек после матери». «Федоровна для меня — друг человека, как я ей всегда говорю. <…> Если бы не она, то я президентом бы не был», — заявил он тогда. При этом белорусский президент указал, что с ее дочерью не живет уже около 30 лет.