В Воронеже по батареям многоэтажного дома пустили электрический ток

В Воронеже в жилом доме № 92 по улице Хользунова по внутридомовой системе отопления пустили электрический ток. Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным пресс-службы, жалобы от жильцов дома начали поступать накануне. Аварийные службы несколько раз устраняли короткие замыкания. Вечером 28 сентября на кухне в одной из квартир произошло возгорание. Жильцы сообщали, что ток поступает по батареям. По словам управляющей компании, все проблемы решались локально.

Утром 29 сентября, приехав на очередной вызов, аварийные службы приняли решение эвакуировать два подъезда, поскольку по стоякам отопления шло высокое напряжение — до 220 вольт. По адресу прибыли горэлектросеть, служба спасения и управление ЖКХ.

Службы отключили газоснабжение и начали отключать электроэнергию, чтобы определить причину подключения тока к батареям. По предварительной версии, это произошло из-за несанкционированных подключений отопительных приборов и счетчиков. Виновных пока не нашли.

«Если выяснится, что причина в недобросовестных действиях жителя, будет составлен акт, и ущерб, понесенный собственниками, будет в судебном порядке взыскан», — рассказал журналистам директор управляющей компании «Мастер» Дмитрий Фурсин.