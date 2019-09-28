При взрыве на заводе на северо-востоке Украины пострадали 10 человек

При взрыве на заводе на северо-востоке Украины пострадали 10 человек

На одном из заводов в городе Сума на северо-востоке Украины произошел взрыв, в результате которого пострадали десять человек. Об этом сообщается на сайте областной Нацполиции.

Двое пострадавших находятся в реанимации. Сообщение о взрыве поступило в 10:51. К приезду полиции на месте уже находились сотрудники оперативных служб, которые тушили пожар, вызванный взрывом. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как передает «Интерфакс-Украина», ЧП произошло на предприятии на улице Линейная. Спасатели выяснили, что возгорание началось внутри производственного цеха. Огонь охватил производственное оборудование цеха и утеплитель стен на площади до 50 кв. м. К 11:55 пожар ликвидировали.

По данным ТНС, взрыв случился на заводе, где изготавливают крышки для пластиковых бутылок. По предварительной информации, взорвался один из станков. Агентство «Униан» отмечает, что на этой улице расположены производственные цеха одного из предприятий компании «Гуала Кложерс Украина». Компания занимается производством алюминиевых колпачков для вина и минеральной воды и крышек медицинского назначения.