СК завел дело на министра финансов Забайкалья за налоговые преступления

На министра финансов Забайкальского края Марину Кириллову, а также бывшего министра территориального развития региона Виктора Паздникова завели уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Кириллову подозревают в укрытии денежных средств в особо крупном размере, за счет которых предполагалось взыскать недоимки по налогам, сборам, страховым взносам (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199.2 УК). Паздникова подозревают в пособничестве этому действию (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 199.2 УК).

По данным следствия, в 2017–2018 годах они использовали свои должностные полномочия, чтобы помочь Забайкальской топливно-энергетическая компании («ЗабТЭК») в сокрытии денег, за счет которых должны были взыскать недоимки по налогам. Компания называет себя крупнейшим оператором края, абонентская база состоит из 46 тыс. физический и 2,2 тыс. юридических лиц.

Кириллова, согласно информации СК, знала, что у «ЗабТЭК» есть задолженность по налогам на сумму более 60 млн руб. и что налоговая инспекция выставила инкассовые поручения на счета компании. Тогда она «разработала схему», которая позволила АО «ЗабТЭК» рассчитываться со своими поставщиками, минуя собственный расчетный счет.

Для этого, как сообщает СК, она использовала положения регионального законодательства, предусматривающие выплату субсидий поставщикам тепловой энергии, и привлекла к участию в схеме министра территориального развития Паздникова. По его указаниям субсидии, предназначенные «ЗабТЭК», перечислили на счета другого юрлица, что позволило компании производить расчеты с контрагентами, минуя собственные счета.