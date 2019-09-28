Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 64,42 (+0,13) Quote, 27 сен, 12:39
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 70,32 (-0,07) Quote, 27 сен, 12:39
Умные решения: 3 гаджета для делового человека РБК и HUAWEI, 17:28 Мединский и Медведев выразили соболезнования в связи со смертью Захарова Общество, 17:19 СК завел дело на министра финансов Забайкалья за налоговые преступления Общество, 17:11 «Крылья Советов» одержали первую с июля домашнюю победу в РПЛ Спорт, 17:05 Актриса Бочкарева пригрозила судом сообщившим о ее задержании Общество, 17:01 В ЛНР заявили о сбитом украинском беспилотнике Политика, 16:57 Телеканалы изменили сетку вещания из-за смерти Марка Захарова Общество, 16:46 Представитель Бочкаревой назвала ложью сообщения о задержании актрисы Общество, 16:35 Соболенко второй год подряд выиграла турнир серии WTA Premier 5 в Китае Спорт, 16:23 В Мосгордуме допустили присвоение «Ленкому» имени Марка Захарова Общество, 16:18 Число пострадавших при пожаре на кораблях в Южной Корее возросло до 18 Общество, 16:09 10 мифов про женщин и автомобили РБК и Subaru, 16:04 Кремль сообщил о поездке Путина на церемонию прощания с Шираком Политика, 15:43 Президент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией Политика, 15:39
Общество ,  
0 
СК завел дело на министра финансов Забайкалья за налоговые преступления

На министра финансов Забайкальского края Марину Кириллову, а также бывшего министра территориального развития региона Виктора Паздникова завели уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Кириллову подозревают в укрытии денежных средств в особо крупном размере, за счет которых предполагалось взыскать недоимки по налогам, сборам, страховым взносам (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199.2 УК). Паздникова подозревают в пособничестве этому действию (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 199.2 УК).

По данным следствия, в 2017–2018 годах они использовали свои должностные полномочия, чтобы помочь Забайкальской топливно-энергетическая компании («ЗабТЭК») в сокрытии денег, за счет которых должны были взыскать недоимки по налогам. Компания называет себя крупнейшим оператором края, абонентская база состоит из 46 тыс. физический и 2,2 тыс. юридических лиц.

Кириллова, согласно информации СК, знала, что у «ЗабТЭК» есть задолженность по налогам на сумму более 60 млн руб. и что налоговая инспекция выставила инкассовые поручения на счета компании. Тогда она «разработала схему», которая позволила АО «ЗабТЭК» рассчитываться со своими поставщиками, минуя собственный расчетный счет.

Для этого, как сообщает СК, она использовала положения регионального законодательства, предусматривающие выплату субсидий поставщикам тепловой энергии, и привлекла к участию в схеме министра территориального развития Паздникова. По его указаниям субсидии, предназначенные «ЗабТЭК», перечислили на счета другого юрлица, что позволило компании производить расчеты с контрагентами, минуя собственные счета.

С 10 сентября Кириллова является депутатом заксобрания Забайкальского края. Поэтому решение о возбуждении дела принимал и.о. главы регионального управления Алексей Вольнов.

Теги: Забайкальский край, налоги, финансовые преступления, министр финансов
Материалы по теме
Врио губернатора Забайкалья набрал на выборах почти 90% голосов
Политика
Глава Забайкалья захватил лидерство на губернаторских выборах с 88,25%
Политика
Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter