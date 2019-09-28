СМИ сообщили о нападении режиссера Хейфеца на медика в Москве

СМИ сообщили о нападении режиссера Хейфеца на медика в Москве

Режиссер Московского академического театра им. Владимира Маяковского Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, его супруга и дочь вызвали ему в Москве скорую помощь. После того как прибыла бригада медиков, врач попытался измерить режиссеру давление в подъезде дома.

РЕН ТВ отмечает, что в это время Хейфец ударил медика ножом в ногу. На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов. Впоследствии телеканал уточнил, что ранение получила 41-летняя фельдшер. РЕН ТВ также опубликовал видеозапись с места происшествия.

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил информацию о нападении Хейфеца на сотрудницу скорой помощи. По его словам, обстоятельства случившегося выясняются. «По всей видимости, режиссер был в неадекватном состоянии», — сказал источник. Он добавил, что пострадавшую госпитализировали.