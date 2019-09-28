Четыре человека погибли в ДТП на трассе под Тамбовом

Четыре человека погибли в ДТП на трассе под Тамбовом

Четыре человека погибли в ДТП на трассе Р-22 Первомайского района в Тамбовской области. Об этом сообщается на сайте областного ГУ МЧС России.

По данным ведомства, автомобили SsanYong и Geely столкнулись около 08:45 мск 28 сентября. Известно, что после аварии один из автомобилей загорелся. Пожар уже потушили.

В результате ДТП погибли четыре человека, еще один пострадал — его доставили в больницу. Представитель УМВД региона уточнил «РИА Новости», что среди погибших — водитель Geely и три человека из SsanYong. Автомобиль Geely сгорел.

На месте происшествия работают аварийно-спасательная служба, сотрудники ГИБДД и скорая помощь.