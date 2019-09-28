В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе

В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе

В столичном клубе в ночь на 28 сентября произошел конфликт, в результате которого один из посетителей устроил стрельбу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

По данным полиции, инцидент произошел в ночном клубе на 15-й Парковой улице. Между посетителями заведения начался конфликт, в ходе которого один из них начал стрельбу из травматического пистолета.

В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.

Представитель пресс-службы добавил, что стрелявший скрылся с места на сером автомобиле Volvo. В настоящее время его разыскивает полиция.

В столичном ГУ МВД не уточнили название клуба, где произошла стрельба. По адресу 15-я Парковая улица, 27 находится ночной клуб Eclipse.