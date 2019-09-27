Актера Виктора Балабанова госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом сам артист сообщил РБК.

«У меня с четырех лет проблемы с сердцем, в 2012-м году мне поставили дефибриллятор. У него закончился срок действия, пришло время менять дефибриллятор и контакт, который к сердцу подсоединен», — рассказал он, добавив, что чувствует себя «прекрасно».

По словам 66-летнего Балабанова, ему предстоит операция, точная дата которой пока не определена. Артист пробудет в больнице около пяти дней.

Виктор Балабанов — российский и советский актер театра и кино. Член Союза кинематографистов России. Он сыграл более 140 ролей в кино и 108 ролей в театре.

С 1996 по 2006 год работал в Оренбургском областном драматическом театре имени М. Горького. Среди его известных работ — роли в сериалах «Солдаты» и «Глухарь».