МВД и СК раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 64,42 (+0,13) Quote, 12:39
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 70,32 (-0,07) Quote, 12:39
Что могут ответить девелоперы на призывы Греты Тунберг Недвижимость, 14:15 Грузинский штангист побил на чемпионате мира три мировых рекорда Спорт, 14:15 В Москве уволили запрещавшего детям выходить в туалет на уроках методиста Общество, 14:08 Директор eBay в России: как отечественный бизнес выходит в мир Pro, 14:05  Малахов ответил на критику МИДа Киргизии Общество, 14:04 Как Якутия стала лидером роста в рейтинге инвестпривлекательности Партнерский материал, 14:01 Минобороны назвало число сбитых при попытке атаковать Хмеймим дронов Общество, 13:53 Представитель Козака раскрыл содержание «инвестиционного кодекса» Бизнес, 13:52 «Фридом Финанс» собралась купить одного из старейших брокеров России Финансы, 13:42 Октябрь в Москве и области начнется с рекордно низкого давления Общество, 13:39 Почему в Советском Союзе строили дома высотой в основном 5 и 9 этажей Недвижимость, 13:35 Как снимали погоню на роверах по Луне для фильма «К звездам» Стиль, 13:34 РФС смягчил наказание для «Зенита» за драку болельщиков с ОМОНом Спорт, 13:32 6 советов: как избежать ошибок при создании собственного бизнеса РБК и HUAWEI, 13:31
Общество ,  
0 
МВД и СК раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском

Найден и задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумена Даниила, сообщается на сайте МВД России.

Им стал уроженец города Владивостока, который в августе 2018 года был заключен на шесть лет под стражу за аналогичное преступление. Как заявил подозреваемый, мотивом для убийства священнослужителя стало намерение похитить деньги из монастырской кассы. По инициативе сотрудников МВД России осужденный был этапирован из Саратовской области, где отбывал наказание, в Москву. Показание, которые дал задержанный, проверили на месте преступления, отмечает МВД.

Общество
В Переславле-Залесском убили настоятеля монастыря

Тело 42-летнего игумена Даниила (Соколова) с признаками насильственной смерти было обнаружено 7 июля 2016 года на территории Свято-Троицкого Данилова монастыря.

Злоумышленник проник в келью священнослужителя и нанес ему множественные колото-резаные ранения, которые оказались смертельными. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (умышленное убийство).

Теги: убийство, монастырь
Материалы по теме
По делу об убийстве настоятеля в Переславле задержали послушника
Общество
Суд арестовал подозреваемого в убийстве настоятеля монастыря в Переславле
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter