МВД и СК раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском

Найден и задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумена Даниила, сообщается на сайте МВД России.

Им стал уроженец города Владивостока, который в августе 2018 года был заключен на шесть лет под стражу за аналогичное преступление. Как заявил подозреваемый, мотивом для убийства священнослужителя стало намерение похитить деньги из монастырской кассы. По инициативе сотрудников МВД России осужденный был этапирован из Саратовской области, где отбывал наказание, в Москву. Показание, которые дал задержанный, проверили на месте преступления, отмечает МВД.

Тело 42-летнего игумена Даниила (Соколова) с признаками насильственной смерти было обнаружено 7 июля 2016 года на территории Свято-Троицкого Данилова монастыря.

Злоумышленник проник в келью священнослужителя и нанес ему множественные колото-резаные ранения, которые оказались смертельными. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (умышленное убийство).