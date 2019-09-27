В Подмосковье при наезде грузовика на пешеходов погибла девочка семи лет

В Подмосковье при наезде грузовика на пешеходов погибла девочка семи лет

Грузовик сбил женщину и ребенка в городе Домодедово. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в 08:25 на улице Гагарина. «Семилетний ребенок погиб, женщина пострадала, ее госпитализировали», — сказал представитель главка. По его словам, на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.

Как пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на тетю ребенка, авария произошла у домодедовской школы №4. Погибла девочка, которую мать провожала на уроки. От полученных травм она умерла на месте, женщину доставили в больницу с переломали. По данным сайта VDomodedovo.Info, у пострадавшей перелом таза, ее готовят к операции. Издание уточняет, что пешеходов сбил водитель грузовика-ассенизатора.

Водителя задержали, в подмосковном главке МВД уточнили, что женщину с ребенком сбил местный житель 1994 года рождения. В отношении задержанного завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.