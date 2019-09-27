Ученые нашли миллиарды частиц пластика при заваривании чайных пакетиков

Во время заваривания одного чайного пакетика при температуре 95 градусов в воду попадет несколько миллиардов частиц микро- и нанопластика. Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Макгилла в Канаде.

Исследовали установили, что в момент заваривания в воде оказывается около 11,6 млрд микрочастиц и 3,1 млрд наночастиц пластика. Это существенно превышает количество токсичных элементов, чем в продуктах и других видах напитков, включая воду в пластиковых бутылках.

Как поясняет Science Alert, ранее чайные пакетики делали преимущественно из бумаги, однако в последнее время многие производители используют все больше пластика для изготовления пакетиков.

В ходе эксперимента ученые освободили пакетики от заварки четырех разных марок чая и промыли их от чаинок для того, чтобы убедиться, что вредные вещества содержатся не в листьях, а в упаковке. На пять минут их погружали в 95-градусную воду, затем извлекали, а воду сливали в другую чистую посуду. Чайные пакетики до и после погружения рассматривали через электронный микроскоп.

Исследователи обнаружили множество трещин на поверхности пакетиков, а в воде нашли от 1 до 150 микрометров частиц и от 100 до 1000 нанометров частиц. Выяснилось, что оказавшиеся в воде частицы пластика изначально не содержались в пакетиках и появились лишь в процессе заварки.