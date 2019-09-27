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Минстрой предложил создать базу плательщиков для отлова должников по ЖКХ

В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг, благодаря которой их станет легче привлечь к уголовной ответственности при задолженностях. Сейчас Минстрой прорабатывает этот вопрос с Госдумой. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Сейчас в России нет единообразия в сборе информации о жильцах. Участники рынка считают, что если у управляющих компаний будет быстрый и законный доступ к персональной информации, это серьезно дисциплинирует тех, кто отказывается платить за коммунальные услуги.

Кроме того, с 1 октября в России вступает в силу закон, который не позволяет подавать иск в Арбитражный суд без указания так называемых идентификаторов ответчика (например, СНИЛС, серия и номер паспорта, ИНН и другие), поэтому взыскать долги с неплательщиков будет сложнее. Для исков неплательщиков предусмотрена полугодовая отсрочка, за это время власти планируют привести в порядок процедуру получения персональных данных, пишет газета.

В систему Минстроя планируют добавлять паспортные данные, СНИЛС и ИНН, выписки из ЕГРН (сведения о собственности), но точного списка личных данных пока нет — сейчас он обсуждается. По словам первого зампреда комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергея Пахомова, предполагается, что электронная база сформируется к апрелю 2020 года.

Новую систему, отмечает Пахомов, могут интегрировать в уже существующую ГИС ЖКХ, где с 2016 года в ней собирают реестры лицензий управляющих компаний и списки объектов жилищного фонда, и другие данные. Новая электронная база должна систематизировать информацию о плательщиках за услуги ЖКХ, но вопрос о защите персональных данных остается пока нерешенным.

Теги: Минстрой, ЖКХ, база данных, коммунальные платежи
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