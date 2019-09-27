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В Тамбовской области четыре человека погибли при пожаре в доме

В селе Дмитриевщина Тамбовской области загорелся жилой дом, погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Погибли двое мужчин 1965 года рождения, женщина того же возраста, а также ребенок 2015 года рождения. Как сообщается на сайте МЧС, информация о пожаре поступила спасателям в 02:54 мск. Там также уточнили, что пламя охватило площадь 100 кв. м. Угрозы его распространения на соседние строения не было. Крыша дома сгорела по всей площади. К 03:41 пожар потушили, его причина уточняется.

Местная «Комсомольская правда» пишет, что среди погибших были супружеская пара, а также их четырехлетний внук. Кем им приходился другой погибший мужчина, не уточняется. По данным «КП», дом отапливался с помощью печи.

Общество
При пожаре в Тамбовской области погибли четыре человека

В декабре 2018 года при пожаре в деревянном доме Тамбовской области погибли четыре человека. Площадь возгорания тогда составила 200 кв. м.

Теги: Тамбовская область, пожар, пострадавшие
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