Власти Чечни сообщили о заболевании Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заболел ОРЗ (острое респираторное заболевание). Об этом сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов на своей странице в Facebook. Подлинность аккаунта РБК подтвердил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

По словам Сулейманова, здоровью Кадырова ничего не угрожает, так как это совершенно нормальная реакция организма на сезонную смену климата. Он отметил, что глава Чечни получает «банальное противогриппозное лечение».

Телекомпания «Грозный» сообщает, что информация о болезни стала появляться в Telegram-каналах.

Как передает издание «Обзор», на странице Instagram новостного портала «Кавказ Правда» появилась информация (на момент публикации страница недоступна), что Кадырова готовят для перевозки в Москву на лечение. Также сообщалось, что он мог заболеть на открытии фестиваля культуры и спорта народов Кавказа.