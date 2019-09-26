Лукашенко назвал цену президентства Виктора Януковича для Украины

Значительная трещина в отношениях Украины и России появилась при президентстве Виктора Януковича. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ 26 сентября, передает «БелТА».

«Он не был антиукраинским человеком. Где-то нерешительным, где-то еще что-то. И трещина между Украиной и Россией появилась при Януковиче, когда резко подскочила цена на газ», — так Лукашенко описал бывшего президента Украины.

По словам белорусского лидера, такое решение российских властей подтолкнуло Януковича к резкому движению на Запад и подписанию соглашений о евроинтеграции. «Потом отступили, начали куролесить. А тут воспользовались ситуацией», — пояснил Лукашенко.

Он также отметил, что Янукович не являлся пророссийским политиком и не был предателем Украины. Однако «неприемлемый для людей» высокий уровень коррупции и «несовместимые с президентством» ошибки привели к тому, что Янукович был свергнут неконституционным способом.

Виктор Янукович являлся президентом Украины с 2010 по 2014 год. В результате политического кризиса и государственного переворота, последовавшего за решением приостановить подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, он бежал с Украины в Россию. На Украине против Януковича завели дело о государственной измене.



