Умер летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков

Летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков умер в возрасте 69 лет. Об этом РБК сообщил специалист по социальной работе Центра подготовки космонавтов Дмитрий Закотенко.

«Похороны пройдут 28 сентября на Мытищинском мемориальном кладбище, начало в 11 часов», — уточнил сотрудник центра.

Геннадий Манаков родился 1 июня 1950 года в селе Ефимовка Андреевского района Оренбургской области. Авиацией увлекся еще в старших классах и после школы поступил в Куйбышевский авиационный институт. В 1969 году он пошел в Советскую армию и в 1973 году с отличием окончил Высшее авиаучилище летчиков ПВО. Служил летчиком-истребителем в различных частях. Впервые Манаков полетел в космос 1 августа 1990 года в качестве командира ТК «Союз ТМ­10» по программе советско-японского космического полета. В том же году получил звание Герой Советского Союза. Через три года состоялся его второй полет.

В августе 1996 года во время медицинского обследования перед очередным космическим полетом у Манакова был обнаружен микроинфаркт миокарда. В декабре того же года его отчислили из отряда космонавтов по состоянию здоровья.