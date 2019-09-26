Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой

Опасного сближения самолетов компаний Swiss и NordStar в московском воздушном пространстве не происходило, сообщил РБК представитель ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Николай Ивашов.

«Вероятности столкновения не было. В момент срабатывания системы TCAS (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе. — РБК), воздушные суда находились в разных эшелонах. Борт швейцарского авиаперевозчика (Swiss) снижался до эшелона 290, после чего должен был перейти в горизонтальный полет. Борт Nordstar находился на эшелоне 280 и высоту не набирал», — рассказал он.

Он отметил, что в ходе разбирательства стало известно, что срабатывание бортовой системы предупреждения столкновений было ложным. При этом наземная система предупреждений об опасных сближениях не подавала сигнал, добавил Ивашов.

Ранее агентство городских новостей «Москва» сообщило со ссылкой на источник в авиаотрасли, что два самолета опасно приблизились друг к другу в воздушном пространстве столицы.