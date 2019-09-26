Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 64,29 (+0,1) Quote, 12:55
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 70,38 (-0,2) Quote, 12:55
Силуанов предложил реструктурировать долги регионов на ₽75 млрд Общество, 17:00 Внучка Елизаветы II принцесса Беатрисс объявила о помолвке Общество, 16:52 Mercedes отозвал в России более 900 машин из-за проблем с кондиционером Бизнес, 16:49 Цена Ethereum не смогла удержаться выше $170: что будет дальше Крипто, 16:44 Пушилин отклонил предложение Лукашенко о вводе миротворцев в Донбасс Политика, 16:41 РосдорНИИ назвал исследование про «теплые дороги» работой магистра Общество, 16:41 Конгресс опубликовал жалобу разведчика на Трампа из-за беседы с Зеленским Политика, 16:39 Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой Общество, 16:39 «Пульс» зашкаливает Экономика, 16:38 Отчаянный импичмент: почему у демократов слабые позиции для атаки Трампа Мнение, 16:35 Крупные проекты: заключать ли СПИК 2.0 Pro, 16:35 Кейс-шоу: «Технологии роста: 50 кейсов от бизнеса. Конкретно» РБК и SAP, 16:29 Какие проблемы с электрикой автомобиля чаще всего появляются осенью Авто, 16:27 Синоптики спрогнозировали потепление в Москве на следующей неделе Общество, 16:25
Общество ,  
0 
Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой

Опасного сближения самолетов компаний Swiss и NordStar в московском воздушном пространстве не происходило, сообщил РБК представитель ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Николай Ивашов.

«Вероятности столкновения не было. В момент срабатывания системы TCAS (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе. — РБК), воздушные суда находились в разных эшелонах. Борт швейцарского авиаперевозчика (Swiss) снижался до эшелона 290, после чего должен был перейти в горизонтальный полет. Борт Nordstar находился на эшелоне 280 и высоту не набирал», — рассказал он.

Он отметил, что в ходе разбирательства стало известно, что срабатывание бортовой системы предупреждения столкновений было ложным. При этом наземная система предупреждений об опасных сближениях не подавала сигнал, добавил Ивашов.

Ранее агентство городских новостей «Москва» сообщило со ссылкой на источник в авиаотрасли, что два самолета опасно приблизились друг к другу в воздушном пространстве столицы.

Теги: самолет, авиакомпания, новости РБК
Материалы по теме
В Шереметьево ответили на сообщения о столкновении тягача с самолетом
Общество
Экипаж севшего на кукурузное поле самолета A321 улетел на Байконур
Общество
Самолет экстренно сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажирки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter