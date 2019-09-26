Общество , 26 сен, 16:52
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Внучка Елизаветы II принцесса Беатрисс объявила о помолвке
Внучка британской королевы Елизаветы II, принцесса Беатрис и ее избранник Эдоардо Мапелли Моцци объявили о помолвке, сообщается на сайте королевской семьи.
Беатрис — старшая дочь среднего сына королевы, принца Эндрю, который носит титул герцога Йоркского.
«Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и господина Эдоардо Мапелли Моцци», — говорится в заявлении.
Помолвка Беатрис и Моцци состоялась в Италии ранее в сентябре, свадебная церемония назначена на 2020 год.