Внучка Елизаветы II принцесса Беатрисс объявила о помолвке

Внучка британской королевы Елизаветы II, принцесса Беатрис и ее избранник Эдоардо Мапелли Моцци объявили о помолвке, сообщается на сайте королевской семьи.

Беатрис — старшая дочь среднего сына королевы, принца Эндрю, который носит титул герцога Йоркского.

«Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и господина Эдоардо Мапелли Моцци», — говорится в заявлении.

Помолвка Беатрис и Моцци состоялась в Италии ранее в сентябре, свадебная церемония назначена на 2020 год.