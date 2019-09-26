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Путин и Медведев поздравили Олега Басилашвили с 85-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Олега Басилашвили с 85-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Своим талантом Вы заслужили искреннюю любовь многих поколений зрителей, по праву вошли в число признанных мастеров, мэтров театральной сцены и кинематографа», — говорится в сообщении главы государства.

Президент отметил порядочность и принципиальность Басилашвили, а также верность актера высокому искусству, культуре и профессии.

Поздравление Басилашвили адресовал также премьер-министр Дмитрий Медведев. Он отметил открытость и неравнодушие, которое артист пронес через все свое творчество. По словам Медведева, Басилашвили стал любимым актером для многих поколений.

«Ваши герои — сложные и неоднозначные, но при этом абсолютно естественные и живые. Ими восхищаются, с ними спорят, их считают реальными современниками», — отмечается в поздравительной телеграмме.

Народный артист СССР Олег Басилашвили родился в Москве 26 сентября 1934 года. В 1956 году окончил Школу-студию МХАТ, а в 1959 году был приглашен в Большой драматический театр им. Горького (имени Г.А.Товстоногова). Басилашвили сыграл в таких фильмах, как «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон», и других.

Теги: Владимир Путин, Олег Басилашвили
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