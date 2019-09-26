Путин и Медведев поздравили Олега Басилашвили с 85-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Олега Басилашвили с 85-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Своим талантом Вы заслужили искреннюю любовь многих поколений зрителей, по праву вошли в число признанных мастеров, мэтров театральной сцены и кинематографа», — говорится в сообщении главы государства.

Президент отметил порядочность и принципиальность Басилашвили, а также верность актера высокому искусству, культуре и профессии.

Поздравление Басилашвили адресовал также премьер-министр Дмитрий Медведев. Он отметил открытость и неравнодушие, которое артист пронес через все свое творчество. По словам Медведева, Басилашвили стал любимым актером для многих поколений.

«Ваши герои — сложные и неоднозначные, но при этом абсолютно естественные и живые. Ими восхищаются, с ними спорят, их считают реальными современниками», — отмечается в поздравительной телеграмме.