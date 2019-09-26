На химическом заводе Lubrizol во Франции произошел пожар

Крупный пожар произошел на заводе химической компании Lubrizol в городе Руане на северо-западе Франции. Об этом сообщается на сайте префектуры Приморская Сена.

По данным экстренных служб, огонь вспыхнул около 02:40 по местному времени (03:45 мск). О пострадавших при пожаре не сообщается. Площадь возгорания не уточняется. В настоящее время место ЧП оцеплено, в тушении участвуют около 200 пожарных, ожидается подкрепление.

Химический завод Lubrizol относится к категории SEVESO — находится под особым надзором властей в связи с наличием потенциально опасного сырья, пишет Le Parisien. По предварительным данным, возгорание произошло в помещении с упакованными смазочными материалами.

Жителям Руана и Ле-Пети-Кевийи рекомендовали оставаться в помещениях и по возможности максимально ограничить свои передвижения по ближайшим к заводу городам.