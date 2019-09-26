При разборе обломков сгоревшего дома в Башкирии нашли погибшего

При разборе обломков сгоревшего дома в Башкирии нашли погибшего

При разборе завалов сгоревшего жилого дома в Башкирии обнаружили тело погибшего, предположительно мужчины. Об этом РБК сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

«Тело передано сотрудникам полиции для дальнейшего расследования», — сказал представитель управления.

Пожар в деревне Усть-Табаска Аскинского района Башкортостана произошел накануне, ранним утром 25 сентября. Загорелся двухэтажный бревенчатый дом размерами 11х9 м, сообщает «Башкортастан 24». Личность погибшего пока не установлена.



