В Японии из-за ножа в ручной клади пассажира отменили 29 рейсов

Крупная японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA) отменила и задержала несколько своих рейсов на вылет и прилет в аэропорту города Осака. Об этом сообщается на сайте авиакомпании. Отменить или задержать могут также рейсы, вылет которых пока планируется провести вовремя, предупреждает компания.

All Nippon Airways отмечает, что сегодня, 26 сентября, пассажиры прилетающих и вылетающих самолетов в аэропорту Осака смогут вернуть или поменять билет без доплат, даже если запланированный рейс не задержали и не отменили.

По данным телеканала NHK, всего отменили 29 рейсов, еще несколько задерживается (их количество не уточняется). Проблема в аэропорту Осаки возникла после того, как один из сотрудников при проверке багажа обнаружил среди вещей нож.

Как уточняет Asahi Shimbun, речь идет о складном ноже, который сотрудник службы безопасности пропустил на досмотре. По информации полиции, сообщает газета, пассажир достал нож, объяснил, что тот не опасен, после чего его пропустили.

Когда сотрудник службы безопасности осознал случившееся, в аэропорту усилили меры безопасности. Южный терминал аэропорта, куда прибывают и откуда отправляются самолеты ANA, временно закрыли. В аэропорту образовались очереди на досмотр, так как сотрудники решили провести повторную проверку пассажиров. Полиция также обыскивает туалеты и мусорные урны, нож при этом пока не обнаружили.