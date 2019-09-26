Эксперты назвали средние траты россиян на компьютерные игры

Ежемесячная сумма расходов российских геймеров на компьютерные игры доходит до 5 тыс. руб., а у некоторых превышает и ее. Об этом говорится в исследовании аналитиков российского сервиса электронных платежей «Яндекс.Деньги», поступившем в распоряжение РБК.

В опросе участвовали 500 геймеров и стримеров. Как показало исследование, около 30% пользователей тратят на игры до 1 тыс. руб в месяц, 20% — от 1 тыс. до 5 тыс. руб., еще 3% — более 5 тыс. руб. В среднем разовая сумма доната (добровольное пожертвование, перечисленное от пользователей для сервиса или блогера. — РБК) через сервис «Я.Стример», составляет 420 руб. При этом игры и пожертвования для стримеров являются самой большой статьей трат для 8% геймеров.

Как следует из исследования, заработная плата 24% пользователей, которые платят за игры и переводят донаты стримерам, составляет до 30 тыс. руб. в месяц, что меньше средней зарплаты по стране. Еще 5% не имеют постоянного дохода. Около 70% опрошенных рассказали, что их заработок составляет более 30 тыс. руб. Ядром игровой аудитории стали респонденты, чей доход составляет от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (37%). Еще 18% опрошенных зарабатывают от 50 тыс. до 80 тыс. руб., 11% — от 80 тыс. до 120 тыс. руб. А 5% пользователей зарабатывают более 120 тыс. руб.

Среди тех, кто не тратится на игры и не отправляет донаты, доля безработных выше — 10%, а доля людей с доходом от 50 тыс. руб. — ниже (таковых 25%).

Наиболее популярным способом перечисления пожертвований среди опрошенных стал электронный денежный перевод, так как в этом случае нет необходимости вводить данные банковской карты.