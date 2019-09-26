В педагогическом университете Боготы произошел взрыв

Взрыв произошел в Национальном педагогическом университете столицы Колумбии Боготе (UPedagógicaNacional). Об этом говорится в заявлении учебного заведения в Twitter.

«Был зарегистрирован взрыв внутри университета, в результате которого есть раненые, в настоящий момент оценивается ущерб, принесенный людям и имуществу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во второй половине дня возле здания университета прошли акции протеста. Митингующие разбили стекла соседних помещений и попытались разбить автобус, стоящий на улице. В результате пострадали три человека. На место происшествия прибыли полиция, прокуратура мэр Боготы Энрике Пеньялоса.

По данным издания El Tiempo, в результате взрыва ранения получили пять человек, пострадавших доставили в больницу.