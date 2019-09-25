Захарова назвала речь Зеленского «пропагандистской мишурой»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН «пропагандистской мишурой», которая является примером отвлечения внимания и дезинформации. Об этом она заявила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Захарова заявила, что рассказ Зеленского о пуле, которая убила оперного певца Василия Слипака не до конца достоверен. «Это не оперная дива (Василий Слипак — РБК), которая случайно пала жертвой...это человек, который сделал выбор, выбрал сторону в братоубийственной войне, и эта сторона была точно не под какими-то правильными высокими лозунгами», — сказала Захарова.

«Это просто классический пример отвлечения внимания и по большому счету элемент такой же дезинформации», — добавила представитель МИД. Захарова считает, что Зеленского подставила его команда, предложив выступить в ООН с подобной речью.

Ранее Зеленский во время своей речи с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии. Он рассказал об украинце Василии Слипаке, который погиб в Донбассе, «защищая Украину от российской агрессии». «Вы все, возможно, слышали его потрясающее пение, но, к сожалению, больше вы его никогда не услышите. Из-за чего? Из-за какого предмета? — сказал Зеленский и достал пулю 12,7 мм калибра, которой, по его словам, был убит Слипак.

Василий Слипак — оперный певец. Он погиб в Донбассе в июне 2016 года. По данным украинских СМИ, певец воевал в составе 7-го отдельного батальона ДУК «Правый сектор» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Его посмертно наградили орденом «За мужество».

