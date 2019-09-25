Суд вынес приговор экс-замдиректора пермской школы после смерти ученицы

Краснокамский городской суд вынес приговор по делу о смерти 14-летней школьницы, погибшей от истощения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию из секретариата суда.

Бывшая замдиректора школы №3 Краснокамска Елена Погоржальская

получила два года лишения свободы условно по обвинению по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Также ей назначили испытательный срок еще в два года.

В июле прошлого года жительница Краснокамска не смогла разбудить свою 14-летнюю дочь, после чего прибывшие медики констатировали ее смерть. Согласно позиции СКР, с марта по июль 2018 года мать девочки умышленно ограничивала питание девочки, из-за чего она резко похудела. При этом девушка продолжала посещать школу. Обвинение утверждало, что бывшая заместитель директора не приняла необходимых мер для обеспечения безопасности ученицы.

Обвинение в убийстве девочки предъявили ее матери по ст. 105 ч. 2 (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).