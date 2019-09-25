В Федерации бокса опровергли о информацию о дебоше российских боксеров

Российские боксеры не устраивали пьяного дебоша в отеле «Хаятт» в Екатеринбурге. Об этом РБК заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

«Там не было пьяного дебоша. Просто после боев все приехали, начали общаться, и двое из коллег, наш спортсмен и тренер, словесно сцепились. Потом они обнялись, помирились и пошли спать», — сказал Кремлев.

Комментируя информацию о том, что по вызову в отель приехали сотрудники Росгвардии, Кремлев объяснил, что росгвардейцы работали там во время мероприятия. «Росгвардия просто постояла рядом, чтобы не было скандала, посмотрели. С ними никто не конфликтовал», — рассказал он.

По словам Кремлева, спор между спортсменом Владиславом Носовцом и тренером Шамилем Пирнаевым произошел из-за обсуждения тренировок и бокса. «Один сказал, что он знает лучше, как нужно делать, второй ему ответил — на этой почве начался конфликт. Но сейчас все в порядке, они уже помирились», — объяснил он.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области РБК сообщили, что полиция не имеет отношения к конфликту между боксерами, и посоветовали обратиться в пресс-службу Росгвардии. В пресс-службе управления Росгвардии по региону сообщили РБК, что ситуацию с конфликтом в отеле «Хаятт» они не комментируют.