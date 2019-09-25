Жителя Барнаула заподозрили в убийстве пятилетнего сына

Следственный комитет заподозрил жителя Барнаула в убийстве 5-летнего сына. Об этом сообщает следственное управление СК по Алтайскому краю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По данным СК, утром 25 сентября в своем доме в Барнауле подозреваемый нанес не менее четырех ножевых ударов в грудную клетку и живот своему сыну, от чего мальчик скончался.

На месте преступления работают следователи и следователи-криминалисты. Уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел.

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