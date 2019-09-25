СМИ сообщили об уголовном деле на первого замглавы Екатеринбурга

В отношении первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика открыли уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, передает ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах, а также «РБК Екатеринбург» со ссылкой на знакомого с ситуацией собеседника.

«Уголовное дело в отношении Ковальчика возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Речь идет о его деятельности, когда он еще возглавлял «Водоканал» Екатеринбурга», — сообщил источник ТАСС, добавив, что дело связано с заключением тендера на вывоз отходов.

Собеседник «РБК Екатеринбург» также отметил, что уголовное производство может быть связано с деятельностью Ковальчика в период, когда он возглавлял МУП «Водоканал». Он добавил, что сейчас Ковальчик находится под подпиской о невыезде.

Сообщения СМИ в городской администрации в беседе с РБК назвали слухами. «Мы относимся к этим сообщениям как к слухам. Никаких документальных подтверждений каких-либо действий правоохранительных органов в отношении Ковальчика у нас нет», — сообщили РБК в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу следственного управления Следственного комитета по Свердловской области.