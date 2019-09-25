Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 63,71 (-0,24) Quote, 24 сен, 13:09
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 70,02 (-0,26) Quote, 24 сен, 13:09
Крупнейшими подрядчиками ремонта дворов в Москве стали соседи по подъезду Общество, 06:00 Кто зарабатывает на ремонте дорог в Москве Общество, 06:00 Сбербанк и МТС Банк обменялись топ-менеджерами Финансы, 06:00 Премьер-министр Японии предложил провести структурную реформу Совбеза ООН Политика, 05:58 6 советов: как избежать ошибок при создании собственного бизнеса РБК и HUAWEI, 05:31 «Известия» назвали число попадающих под планируемые сокращения россиян Общество, 05:03 Джо Байден поддержал начало процедуры импичмента Трампу Политика, 04:57 Эксперты сообщили о побитом Москвой рекорде ЧМ-18 по заполняемости отелей Бизнес, 04:32 Спасатели локализовали пожар на плавбазе «Петр Житников» в Тихом океане Общество, 04:27 Финалист ЛЧ проиграл в Кубке Лиги команде из четвертого дивизиона Спорт, 04:00 Украина разрешила опубликовать стенограмму разговора Трампа с Зеленским Политика, 03:18 S&P 500 рекордно упал после сообщений о начале импичмента Трампу Финансы, 03:15 Лавров поблагодарил США за выданную ему «в конце концов» визу Политика, 02:51 Сенатор пожелал демократам найти «хребет» на Amazon для импичмента Трампу Политика, 02:24
Политика ,  
0 
Премьер-министр Японии предложил провести структурную реформу Совбеза ООН

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что необходимо провести структурную реформу Совета Безопасности ООН. Об этом он сообщил на 74-й сессии Генассамбли организации, трансляция выступления опубликована на канале в YouTube.

«Для ООН, которая существует уже три четверти века, абсолютно необходима реформа структуры Совета безопасности», — сказал он.

Абэ добавил, что Япония будет участвовать в выборах 2022 года и хочет стать непостоянным членом Совбеза. По его словам, Токио прикладывает большие усилия для воплощения целей ООН. Премьер-министр попросил другие государства поддержать Японию.

Совет безопасности является органом ООН. Он включает из 15 постоянных и непостоянных членов. Постоянными являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и США.

Непостоянные члены Совбеза избираются на два года. В настоящее время ими являются Бельгия, Германия, Польша, Индонезия, Доминиканская Республика, Кувейт, Кот-д'Ивуар, Перу, Экваториальная Гвинея и Южная Африка.

Теги: Синдзо Абэ, Совбез ООН, реформы
Материалы по теме
Совбез ООН увидел угрозу для морской навигации в атаке на танкеры
Политика
Глава Минздрава Украины попросила ООН исключить Россию из Совбеза
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter