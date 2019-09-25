Премьер-министр Японии предложил провести структурную реформу Совбеза ООН

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что необходимо провести структурную реформу Совета Безопасности ООН. Об этом он сообщил на 74-й сессии Генассамбли организации, трансляция выступления опубликована на канале в YouTube.

«Для ООН, которая существует уже три четверти века, абсолютно необходима реформа структуры Совета безопасности», — сказал он.

Абэ добавил, что Япония будет участвовать в выборах 2022 года и хочет стать непостоянным членом Совбеза. По его словам, Токио прикладывает большие усилия для воплощения целей ООН. Премьер-министр попросил другие государства поддержать Японию.

Совет безопасности является органом ООН. Он включает из 15 постоянных и непостоянных членов. Постоянными являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и США.

Непостоянные члены Совбеза избираются на два года. В настоящее время ими являются Бельгия, Германия, Польша, Индонезия, Доминиканская Республика, Кувейт, Кот-д'Ивуар, Перу, Экваториальная Гвинея и Южная Африка.