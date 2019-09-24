CNBC показал видео с уснувшим во время речи Трампа в ООН министром США

CNBC показал видео с уснувшим во время речи Трампа в ООН министром США

Телеканал CNBC опубликовал видео, на котором видно, что министр торговли Уилбур Росс заснул во время выступления президента США Дональда Трампа в ООН.

Как поясняет телеканал, Трамп в своей речи говорил о возможной торговой сделке с Китаем. Глаза Росса при этом были закрыты на протяжении 15 минут. Перед министром торговли сидят госсекретарь США Майк Помпео и вице-президент США Майк Пенс.

CNBC также напоминает, что это не первый подобный случай. В 2017 году была опубликована запись, на которой видно, что Росс спит в наушниках во время выступления Трампа в Саудовской Аравии. Министр тогда находился на расстоянии нескольких кресел от дочери президента Иванки Трамп.

81-летний Уилбур Росс стал министром торговли США в 2017 году. Во время предвыборной кампании Трампа он был его экономическим советником. До вступления в должность министра Росс много работал с Россией, в частности инвестировал в российские компании более $1 млрд через американо-российский фонд TUSRIF.