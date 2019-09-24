В Подмосковье грузовик сдвинул пешеходный мост

Грузовой автомобиль повредил пешеходный мост в Люберцах. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что грузовик врезался в мост, в результате чего сдвинул конструкццию.

В подмосковном управлении МВД уточнили агентству, что инцидент произошел на 25-м км трассы М-5 «Урал».

В результате аварии никто не пострадал. В настоящее время на месте работают коммунальные службы.