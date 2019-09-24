В МХТ им. Чехова заявили о плановой госпитализации худрука в клинику

В МХТ им. Чехова заявили о плановой госпитализации худрука в клинику

Художественный руководитель Московского художественного театра (МХТ) им. Чехова Сергей Женовач находится на плановой госпитализации. Об этом РБК сообщили в пресс-службе театра.

«Сергей Васильевич на плановом посещении [врача], все хорошо», — сказали в театре.

Ранее Женовач сообщил изданию «Открытые медиа», что находится в реанимации. «Я сейчас в больнице лежу, в реанимации», — сказал режиссер.

Сергей Женовач — советский и российский театральный режиссер. В 2005 году он основал театр «Студия театрального искусства», в котором является художественным руководителем.

Худруком МХТ им. Чехова Женовач был назначен в марте 2018 года после смерти предыдущего руководителя театра Олега Табакова.