Суд по иску Дерипаски к трем газетам «перенесли» из-за опечатки

Арбитражный суд Краснодарского края после устранения технической ошибки назначил первое заседание по иску бизнесмена Олега Дерипаски к трем зарубежным изданиям на октябрь, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«В соответствии с определением об устранении технической опечатки дата заседания назначена на 11 октября», — сообщили в суде.

Ранее «РБК Краснодар» со ссылкой на материалы суда писал, что предварительные слушания по делу назначены на 12 декабря. «При компьютерном изготовлении судебного акта в результате сбоя программы допущены опечатки в резолютивной части определения, а именно: неверно указана дата проведения предварительного судебного заседания», — цитирует «Интерфакс — Юг» обновленные данные арбитражной инстанции.

В сентябре Дерипаска подал иск о защите деловой репутации к трем газетам — The Times, The Telegraph и The Nation. Представитель бизнесмена пояснил РБК, что американский Минфин использовал статьи этих изданий как одно из обоснований для того, чтобы ввести санкции против Дерипаски. Статьи, о которых идет речь в иске, были опубликованы более десяти лет назад, в них под видом фактов излагаются официально неподтвержденные «слухи и домыслы», утверждал представитель.