Технический директор «ВКонтакте» перейдет в «Яндекс.Такси»

С октября техническим директором фудтех-направления «Яндекс.Такси» станет Александр Константинов, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Его задачей станет объединение всех технических команд и специалистов сервисов «Яндекс.Еда», «Яндекс.Шеф» и «Яндекс.Лавка» (все три принадлежат «Яндекс.Такси»). Константинов также будет отвечать за технологическое развитие новых направлений и проектов, заниматься экспериментами этих сервисов.

До прихода в компанию Александр Константинов более пяти лет работал во «ВКонтакте» и последние несколько лет занимал должность технического директора социальной сети.

Как пояснил РБК представитель «Яндекс.Такси», технический директор фудтех-направления — это новая позиция. «У Константинова большой опыт в построении и управлении команд разработки и продукта в масштабах всей страны, а также сильная техническая экспертиза и прекрасное понимание рынка онлайн-сервисов. Для фудтех-бизнеса нашей компании сейчас это крайне важно», — сказал он.

«Яндекс.Такси» впервые раскрыла результаты «Яндекс.Еды» во втором квартале этого года. Валовая выручка сервиса (комиссии с заказов и платежи за доставку) составила 776 млн руб.

По словам источника РБК, близкого к «Яндекс.Такси», компания активно нанимает топ-менеджеров с расчетом на усиление команды и рост бизнеса в преддверие IPO. В частности, в апреле финансовым директором «Яндекс.Такси» стал бывший президент оператора наружной рекламы Russ Outdoor Евгений Сендеров, который обладает опытом подготовки компаний к выходу на биржу.