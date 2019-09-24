В США умер продюсер «Симпсонов» и «Рика и Морти»

Один из продюсеров американских мультсериалов «Симпсоны» и «Рик и Морти» Майкл Мендел умер в возрасте 54 лет, сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на заявление телесети Adult Swim.

Его жена Джуэл Бестроп уточнила, что он умер по «естественным причинам» в своем доме в Студио-Сити (Лос-Анджелес).

«Все мы в Adult Swim опустошены безвременной кончиной Майка Менделя. Майк был сердцем семьи продюсеров «Рика и Морти», его фантастического таланта и остроумия будет очень не хватать», — говорится в заявлении телесети. Отмечается, что Мендел проработал в индустрии 25 лет.

Мендел был лауреатом четырех премий «Эмми». Над «Симпсонами» он начал работать в 1989 году, за десять лет он принял участие в продюсировании 207 эпизодов. Мендел присоединился к созданию «Рика и Морти» в 2013 году и работал над мультсериалом до 2017 года.