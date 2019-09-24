Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

Бывший мэр города Новокуйбышевска в Самарской области Владимир Фомин попытался совершить суицид, его привезли в больницу, но врачи не сумели его спасти, сообщает портал НСК63.

«Проводится проверка. Действительно, факт имеет место быть. С полученными ранениями госпитализирован в больницу», — сообщили РБК в управлении СК России по Самарской области на вопрос о происшествии с Владимиром Фоминым.

По данным 63.ru, Фомина доставили в реанимацию. Портал НСК63 отмечает, что спасти экс-мэра врачам не удалось. Смерть политика подтвердили ГТРК «Самара» в городской больнице.

Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок. Незадолго до самоубийства Фомин ушел в отставку. По данным 63.ru, он страдал от болезни сердца и перенес несколько операций.