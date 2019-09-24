Четыре человека погибли в результате пожара в Чебоксарах

Четыре человека погибли в результате пожара в Чебоксарах

Четыре человека погибли при возгорании деревянной постройки на территории коллективного садового товарищества в Чебоксарах. Об этом сообщается на сайте СУСК России по Чувашии.

По данным управления, пожар произошел в ночь на 24 сентября на территории коллективного сада «Дружба». Когда возгорание было потушено, на месте происшествия обнаружили тела трех мужчин и одной женщины.

В настоящее время следствие устанавливает личности погибших. По предварительной информации, они вели бродяжнический образ жизни и при возгорании постройки отравились угарным газом.

Следователи выясняют причины возникновение пожара. Среди наиболее вероятных версий — неосторожное обращение с огнем при курении.