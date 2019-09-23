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Умер сыгравший в «Доме тысячи трупов» актер Сид Хэйг
Сид Хэйг в роли Капитана Сполдинга (Фото: Universal Pictures)

Американский актер и продюсер армянского происхождения Сид Хэйг (настоящее имя Сидней Эдди Мосесян — РБК.) умер на 81-м году жизни. Об этом со ссылкой на сообщение его супруги Сьюзан Оберг в Instagram пишут Variety и Rolling Stone

По словам его супруги, Хэйг умер в субботу, 21 сентября. «Он был моим ангелом, моим мужем, моим лучшим другом и всегда будет им», — написала Сьюзан. Она также добавила, что ее супруг обожал семью, друзей и поклонников. Причину смерти Хейга она не назвала.

Одной из самых известных ролей Хэйга стала роль клоуна и владельца магазина ужасов Капитана Сполдинга в фильме 2003 года «Дом 1000 трупов», отмечает Rolling Stone.

За свою жизнь актер снялся в более чем 130 фильмах и сериалах, среди которых «Джеки Браун» (1997), «Убить Билла — 2» (2004), «Изгнанные дьяволом» (2005), «Ночь живых мертвецов 3D» (2006), «Братство крови» (2007), Повелители «Салема» (2012), «Костяной томагавк» (2015), «Дом смерти» (2016) и «Трое из ада» (2019) и другие. Также актер снимался в сериале «Звездный путь».

Теги: актер, смерть
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