Лукашенко наградил Пугачеву орденом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил российскую певицу Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов, сообщается на сайте главы государства.

Соответствующий документ Лукашенко подписал 23 сентября.

«Исполнительница удостоена награды за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей», — говорится в сообщении.

В апреле, поздравляя Пугачеву с 70-летием, Лукашенко заявил, что в Белоруссии ее «любят и ценят» как певицу, автора хитов, а также «обаятельного и искреннего в суждениях человека».

У Пугачевой есть государственные награды нескольких государств. В частности, государственная премия России, ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, знак губернатора Московской области «За полезное», а также премия президента Белоруссии, азербайджанский орден «Дружба» и армянский орден Святого Месропа Маштоца.