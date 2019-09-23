Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 63,95 (+0,1) Quote, 13:09
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 70,28 (-0,32) Quote, 13:09
В Екатеринбурге пропал журналист URA.ru Общество, 20:29 «Транснефть» раскрыла статистику содержания хлора в нефти «Роснефти» Бизнес, 20:28 Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на игру чемпионата Италии Спорт, 20:22 Мусульмане России заявили о необходимости мечетей во всех крупных городах Общество, 20:19 Лукашенко наградил Пугачеву орденом Общество, 20:11 Минздрав пообещал «Фризиум» для всех нуждающихся в нем детей Общество, 20:04 Застрявшие в аэропортах клиенты туроператора Thomas Cook. Фоторепортаж Общество, 19:47  Полиция объявила в розыск жену предполагаемого «шпиона ЦРУ» Смоленкова Общество, 19:47 Новая делегация Украины в ПАСЕ объяснила отказ от участия в заседаниях Политика, 19:41 Полиция вызвала Азара для повторного протокола из-за незаконной акции Общество, 19:40 Мелания Трамп открыла торги на бирже Нью-Йорка Политика, 19:24 На севере Москвы загорелся ангар Общество, 19:18 «Союзмультфильм» анонсировал серию «Простоквашино» с возлюбленной Печкина Общество, 19:12 Трамп понадеялся на «честную» Украину при Зеленском Политика, 19:02
Общество ,  
0 
Лукашенко наградил Пугачеву орденом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил российскую певицу Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов, сообщается на сайте главы государства.

Соответствующий документ Лукашенко подписал 23 сентября.

«Исполнительница удостоена награды за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей», — говорится в сообщении.

В апреле, поздравляя Пугачеву с 70-летием, Лукашенко заявил, что в Белоруссии ее «любят и ценят» как певицу, автора хитов, а также «обаятельного и искреннего в суждениях человека».

У Пугачевой есть государственные награды нескольких государств. В частности, государственная премия России, ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, знак губернатора Московской области «За полезное», а также премия президента Белоруссии, азербайджанский орден «Дружба» и армянский орден Святого Месропа Маштоца.

Материалы по теме
Лобода выложила видео встречи Пугачевой с проигравшими детьми из «Голоса»
Общество
Медведев поздравил Пугачеву с 70-летием
Общество
Маск опроверг слова Лукашенко о подаренной президенту Белоруссии Tesla
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter