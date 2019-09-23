Мелания Трамп открыла торги на бирже Нью-Йорка

Мелания Трамп, первая леди США, приняла участие в открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Видеозапись мероприятия опубликована на странице NYSE в Twitter.

Как уточняет Fox со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришам, вместе с Меланией Трамп на мероприятии, которое стало частью ее инициативы Be Best, присутствовали ученики младших классов международной школы ООН. «Детям устроят экскурсию [по бирже], они узнают о великой экономике [США] при президенте Трампе», — пояснила Гришам.

Программа Be Best направлена на улучшение здоровья и онлайн-безопасности американской молодежи. Она, в частности, сфокусирована на проблеме злоупотребления опиоидами.

Звон колоколов, который отмечает начало и конец торгового дня на бирже, был традицией с конца 1800-х годов, поясняет CNN News.