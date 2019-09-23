В российском посольстве подтвердили гибель россиянина на Кипре

Посольство России на Кипре подтвердило гибель россиянина 1954 года рождения, который отдыхал в городе Протарас. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

В посольстве отметили, что принимают необходимые меры по транспортировке тела в Россию.

Ранее Alpha News и Reporter сообщили, что на Кипре утонул россиянин. По информации изданий, мужчину без сознания нашли в воде у курортного поселка Протарас около 17:00. Спасатели вытащили его на берег и начали оказывать первую помощь. Затем мужчину госпитализировали в больницу в провинции Фамагуста, где врачи констатировали его смерть.

Как сообщал телеканал Alpha News, это вторая гибель туриста на Кипре за последние сутки. В районе курорта Айя-Напа также утонул 80-летний гражданин Австрии. По данным полиции, он потерял сознание во время плавания. Кроме того, в районе кипрской Трикомо около полудня утонул 44-летний грек. По данным СМИ, он купался во время шторма.

