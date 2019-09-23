В Нью-Йорке в башне Трампа похищены украшения на $353 тысячи

В Нью-Йорке в башне Трампа похищены украшения на $353 тысячи

В Трамп-тауэр совершены две крупные кражи дорогостоящих ювелирных изделий, сообщает издание The Independent.

Общая стоимость украденных украшений составляет $353 тыс., жертвами воров стали 67-летняя и 33-летняя женщины. В числе похищенного несколько браслетов, кольцо и колье с бриллиантами, сапфирами и изумрудами. Кражи произошли в период с 21 июня по 11 сентября.

Издание отмечает, что сообщения о преступлениях поступили после того, как охрана здания была приведена в состояние повышенной готовности к приезду президента США в Нью-Йорк на 74-ю сессию Генассамблеи ООН.

В минувший, вторник, 17 сентября открылась очередная сессия Генассамблеи ООН. В ней ожидается участие 91 главы государства, 45 глав правительств и 44 министров.