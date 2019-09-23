Минтруд назвал ошибкой утверждения Счетной палаты о проблемах инвалидов

Минтруд ответил на выводы Счетной палаты о неэффективной работе системы медико-социальной экспертизы (МСЭ), которая находится в ведении министерства. Часть замечаний аудиторов Минтруд назвал не соответствующими действительности, следует из ответа, поступившего в РБК.

Ранее Счетная палата заявляла о проблемах с доступностью бюро, слабом использовании оборудования, закупленного на общую сумму более 2 млрд руб., и других сложностях в работе системы.

В частности, утверждение Счетной палаты, что категория инвалидности детям устанавливается по взрослой классификации, Минтруд назвал ошибочным. По версии ведомства, действующие в настоящее время классификации уже учитывают формы и тяжесть течения отдельных заболеваний в детском возрасте, а положения по детской инвалидности «лишь уточнялись и расширялись».

Не соответствующим действительности назвал Минтруд вывод аудиторов о не распространении права на сокращенную рабочую неделю для сотрудников бюро. Для медицинских работников сокращенная продолжительность рабочего времени составляет не более 39 часов в неделю, поясняет Минтруд.

На довод Счетной палаты, что специальное диагностическое оборудование практически не используется, Минтруд заявил, что на таком оборудовании в 2018 году проведено более 108 тыс. обследований.