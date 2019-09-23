В Красноярске установили памятник Хворостовскому

В Красноярске 23 сентября открыли памятник оперному артисту Дмитрию Хворостовскому. Об этом говорится в сообщении правительства Красноярского края.

Конкурс на разработку проекта памятника объявили в 2018 году. Предложения поступили от 11 скульпторов, однако в итоге авторами памятника стали Владимир Усов и Андрей Касаткин — их проект выбрали родные артиста.

В церемонии открытия памятника приняли участие родители оперного певца — Александр и Людмила Хворостовские — его вдова Флоранс и дети. Памятник установили в сквере у Красноярского государственного института искусств.

Ранее имя Хворостовского, уроженца Красноярска, было присвоено Красноярскому государственному театру оперы и балета, детской музыкальной школе №4, Сибирскому государственному институту искусств и аэропорту Красноярска. С октября в городе пройдет фестиваль имени артиста.