На Сахалине отравились более 20 рыбаков

На Сахалине за выходные госпитализировали более 20 работников рыболовецкого стана в Макаровском районе (центральная часть острова). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Людей госпитализировали с различными степенями тяжести, их доставили в центральную районную больницу, а также в лечебное учреждение в Южно-Сахалинске.

Источник отравления пока устанавливается. Сейчас, как отметил собеседник издания, проводится расследование. Комментарий от регионального министерства здравоохранения агентству получить не удалось.